Метеоролог рассказал, когда в зоне СВО ударят морозы

Стойкие морозы до 15 градусов ниже нуля возможны в зоне проведения СВО не ранее конца января – начала февраля, заявил метеоролог, руководитель прогностического центра МЕТЕО Александр Шувалов. На данный же момент погода там осенняя: в Херсонской области температура положительная, в Запорожье столбики термометров показывают один градус ниже нуля, а в Луганске и Донецке — минус 2–2,5 градуса.

"В январе в Херсоне, как правило, 1,5 градуса ниже нуля, в Луганске и Донецке среднемесячная температура опускается до 3–4 градусов мороза. И Запорожье где-то между ними. В феврале на 0,5–1 градус выше, чем в январе... Будем рассчитывать на то, что самый холодный месяц подтвердит своё реноме: вторая половина января – первая половина февраля", — рассказал он URA.ru.

По словам метеоролога, выходные в новороссийских степях обещают быть тёплыми, но дождливыми — 5–10 градусов выше нуля, а в воскресенье и вовсе выпадет дождь со снегом. При этом со следующей недели ожидается похолодание, которое принесёт до пяти градусов ночью и нулевую температуру в дневное время.

"До середины [следующей] недели морозы ночью, где-то минус один – минус пять. Днём плюсовая температура, 1–3 градуса. Серьёзных морозов, скорее всего, не будет, потому что у нас самих их нет", — добавил Шувалов.