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19 декабря, 11:30

"Дитя Гражданской войны": Историк раскрыл рецепт салата оливье времён красной Москвы

Историк Москвин-Тарханов объяснил, как рецепт оливье создавали в годы Гражданской войны

Салат оливье действительно связан с рестораном "Оливье", но через Гражданскую войну. Как и когда самое популярное новогоднее блюдо появилось на свет, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" историк Михаил Москвин-Тарханов.

"Вы не представляете себе, что делалось в Москве во время Гражданской войны. Около 200 театров-кабаре открылось с 1918 по 1920 год. Вся Москва плясала, рисовала, танцевала и бог знает что творила. А еды не было. Поэтому на лампадном масле нажарили какую-нибудь морковку, это счастье называлось котлетой. Видимо, оливье — это как раз дитя Гражданской войны", — заметил эксперт.

Для салата тех времён требовалось немного — "добыли солёного огурца и картошки, перемешали, луковицу нашли — вот вам и оливье". По словам историка, рецепт "прошёл через голодные годы" и блюдо трансформировалось в классическое оливье.

Москвин-Тарханов добавил, что героями новогоднего стола в те времена были жареный поросёнок, ветчина, кексы и мясные блюда, потому что Рождественский пост к празднику кончается. А сейчас, наоборот, он продолжается после Нового года.

"Но сейчас вообще произошла трансформация. Потому что старый Новый год появился и Рождество европейское. Люди стали ездить, смотреть, какие там праздники. Так что у нас теперь всё начинается 25 декабря, а заканчивается 15 января. Это в лучшем случае. Потому что дальше Крещение с прорубью, а у некоторых ещё и Татьянин день", — отметил специалист.

Россиянам рассказали, сколько можно съесть красной икры на Новый год, чтобы влез оливье

Россиянам рассказали, сколько можно съесть красной икры на Новый год, чтобы влез оливье

Ранее Лайф писал, что стоимость приготовления оливье выросла на 8,5%, а сельди под шубой — на 5,5%. Больше всего среди продуктов для оливье подорожали зелёный горошек и маринованные огурцы.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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