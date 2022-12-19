"Дитя Гражданской войны": Историк раскрыл рецепт салата оливье времён красной Москвы

Салат оливье действительно связан с рестораном "Оливье", но через Гражданскую войну. Как и когда самое популярное новогоднее блюдо появилось на свет, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" историк Михаил Москвин-Тарханов.

"Вы не представляете себе, что делалось в Москве во время Гражданской войны. Около 200 театров-кабаре открылось с 1918 по 1920 год. Вся Москва плясала, рисовала, танцевала и бог знает что творила. А еды не было. Поэтому на лампадном масле нажарили какую-нибудь морковку, это счастье называлось котлетой. Видимо, оливье — это как раз дитя Гражданской войны", — заметил эксперт.

Для салата тех времён требовалось немного — "добыли солёного огурца и картошки, перемешали, луковицу нашли — вот вам и оливье". По словам историка, рецепт "прошёл через голодные годы" и блюдо трансформировалось в классическое оливье.

Москвин-Тарханов добавил, что героями новогоднего стола в те времена были жареный поросёнок, ветчина, кексы и мясные блюда, потому что Рождественский пост к празднику кончается. А сейчас, наоборот, он продолжается после Нового года.

"Но сейчас вообще произошла трансформация. Потому что старый Новый год появился и Рождество европейское. Люди стали ездить, смотреть, какие там праздники. Так что у нас теперь всё начинается 25 декабря, а заканчивается 15 января. Это в лучшем случае. Потому что дальше Крещение с прорубью, а у некоторых ещё и Татьянин день", — отметил специалист.