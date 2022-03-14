Мифы об алкоголе, в которые все верят, будучи в трезвом уме

Эти "факты" об алкоголе уж давно стали частью городского фольклора, но на самом деле имеют мало общего с реальностью, сообщает Mental Floss.

1. Игристое всегда подаётся охлаждённым

Пузырьки газа в игристом вине. Фото © Flickr / Marcus Quigmire

Большинство людей поступает именно так, но французское исследование 2014 года показало, что игристое вино остаётся более "шипучим", если его температура ближе к комнатной.

2. Крепкий алкоголь быстрее опьяняет

Два шота водки. Фото © Wikimedia Commons / Lvova Anastasiya

Безусловно, в крепких напитках содержание спирта выше, чем в слабоалкогольных. Но на самом деле шоты позволяют людям быстрее напиваться только потому, что их быстрее употребляют. Если пить вино или пиво с такой же скоростью, эффект будет столь же стремительным.

3. Похмелье бывает у всех

Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе" © "Кинопоиск"

Исследования показывают, что около 25 процентов людей вообще не страдают похмельем. Возможно, дело в том, что они пьют не так много, как думают. Или в какой-то генетической особенности, которая, как считают австралийские учёные, исследовавшие близнецов, может серьёзно влиять на тяжесть похмельного синдрома.

4. От пива растёт живот

Тор из "Мстителей" с пивным животом. Фото © "Кинопоиск"

Любой алкоголь содержит много калорий, и его употребление может привести к увеличению веса. Причина, по которой люди связывают изменение фигуры со злоупотреблением пивом, может заключаться в том, что пенное обычно пьют в больших количествах, чем коктейли или вино. Не стоит сбрасывать со счетов и характерные закуски, которыми часто сопровождается пивное застолье.

5. Смешивание напитков усиливает похмелье

Коктейль "Ёрш" из пива и водки. Фото © saltmagazine.ru

Употребление крепкого алкоголя после нескольких кружек пива якобы гораздо серьёзнее вредит здоровью, чем если пить в обратном порядке. Но на самом деле вашему организму всё равно, ведь процесс переработки алкоголя всегда один и тот же. И если вы выпили слишком много, то похмелье наступит в любом случае.

6. Алкоголь убивает клетки мозга

Ткань мозга, поражённого болезнью Альцгеймера, под микроскопом. Фото © Wikimedia Commons / Nephron

Строго говоря, это не так. Разумеется, долгосрочные последствия пьянства включают в себя и ухудшение работы мозга. Но оно связано не со смертью нервных клеток, а со снижением способности нейронов проводить электрические сигналы. Как бы то ни было, до такого лучше не доводить.

7. Джин-тоник защищает от малярии

Коктейль "Джин-тоник". Фото © Wikimedia Commons / NotFromUtrecht

Действительно, хинин, который входит в состав тоника, раньше широко применялся при лечении этого заболевания. Но, во-первых, сейчас используются совсем другие препараты, а во-вторых, содержание действующего вещества в конечном продукте столь незначительно, что для достижения эффекта придётся накачаться литрами коктейля.

8. Саке — рисовая водка

Три способа подачи саке. Фото © Wikimedia Commons / The Epopt

А кто-то даже называет саке рисовым вином. Но на самом деле процесс приготовления этого напитка, который включает в себя измельчение рисовых зёрен и их ферментацию в течение нескольких недель, больше похож на производство пива.

9. Неважно, с какой газировкой мешать алкоголь

Коктейль "Куба либре" с ромом и колой. Фото © Flickr / Martin Belam