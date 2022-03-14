Мифы об алкоголе, в которые все верят, будучи в трезвом уме
Пришла пора развенчать самые популярные заблуждения насчёт спиртных напитков.
Эти "факты" об алкоголе уж давно стали частью городского фольклора, но на самом деле имеют мало общего с реальностью, сообщает Mental Floss.
1. Игристое всегда подаётся охлаждённым
Пузырьки газа в игристом вине. Фото © Flickr / Marcus Quigmire
Большинство людей поступает именно так, но французское исследование 2014 года показало, что игристое вино остаётся более "шипучим", если его температура ближе к комнатной.
2. Крепкий алкоголь быстрее опьяняет
Два шота водки. Фото © Wikimedia Commons / Lvova Anastasiya
Безусловно, в крепких напитках содержание спирта выше, чем в слабоалкогольных. Но на самом деле шоты позволяют людям быстрее напиваться только потому, что их быстрее употребляют. Если пить вино или пиво с такой же скоростью, эффект будет столь же стремительным.
3. Похмелье бывает у всех
Кадр из фильма "Мальчишник в Вегасе" © "Кинопоиск"
Исследования показывают, что около 25 процентов людей вообще не страдают похмельем. Возможно, дело в том, что они пьют не так много, как думают. Или в какой-то генетической особенности, которая, как считают австралийские учёные, исследовавшие близнецов, может серьёзно влиять на тяжесть похмельного синдрома.
4. От пива растёт живот
Тор из "Мстителей" с пивным животом. Фото © "Кинопоиск"
Любой алкоголь содержит много калорий, и его употребление может привести к увеличению веса. Причина, по которой люди связывают изменение фигуры со злоупотреблением пивом, может заключаться в том, что пенное обычно пьют в больших количествах, чем коктейли или вино. Не стоит сбрасывать со счетов и характерные закуски, которыми часто сопровождается пивное застолье.
5. Смешивание напитков усиливает похмелье
Коктейль "Ёрш" из пива и водки. Фото © saltmagazine.ru
Употребление крепкого алкоголя после нескольких кружек пива якобы гораздо серьёзнее вредит здоровью, чем если пить в обратном порядке. Но на самом деле вашему организму всё равно, ведь процесс переработки алкоголя всегда один и тот же. И если вы выпили слишком много, то похмелье наступит в любом случае.
6. Алкоголь убивает клетки мозга
Ткань мозга, поражённого болезнью Альцгеймера, под микроскопом. Фото © Wikimedia Commons / Nephron
Строго говоря, это не так. Разумеется, долгосрочные последствия пьянства включают в себя и ухудшение работы мозга. Но оно связано не со смертью нервных клеток, а со снижением способности нейронов проводить электрические сигналы. Как бы то ни было, до такого лучше не доводить.
7. Джин-тоник защищает от малярии
Коктейль "Джин-тоник". Фото © Wikimedia Commons / NotFromUtrecht
Действительно, хинин, который входит в состав тоника, раньше широко применялся при лечении этого заболевания. Но, во-первых, сейчас используются совсем другие препараты, а во-вторых, содержание действующего вещества в конечном продукте столь незначительно, что для достижения эффекта придётся накачаться литрами коктейля.
8. Саке — рисовая водка
Три способа подачи саке. Фото © Wikimedia Commons / The Epopt
А кто-то даже называет саке рисовым вином. Но на самом деле процесс приготовления этого напитка, который включает в себя измельчение рисовых зёрен и их ферментацию в течение нескольких недель, больше похож на производство пива.
9. Неважно, с какой газировкой мешать алкоголь
Коктейль "Куба либре" с ромом и колой. Фото © Flickr / Martin Belam
Оказывается, важно. Недавнее исследование показало, что у тех, кто предпочитает добавлять в коктейли газировки с пониженным содержанием сахара, выше концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дело в том, что более сладкие напитки снижают скорость усвоения спирта организмом.
saltmagazine.ru