Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе

Пресс-секретарь президента России посоветовал журналистам задать вопрос по поводу слухов о двухгодичной срочной службе в армии главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу. Об этом он сказал во Дворце Независимости в Минске, где сегодня российский лидер встречается с белорусским коллегой.

Песков переадресовал Шойгу вопрос о двухгодичной службе по призыву. Видео © LIFE

"Сергей Кужугетович здесь, вы будете иметь возможность задать ему все эти вопросы", — сказал Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ.