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19 декабря, 11:59

Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе

Песков адресовал Сергею Шойгу вопрос о двухгодичной военной службе по призыву

Пресс-секретарь президента России посоветовал журналистам задать вопрос по поводу слухов о двухгодичной срочной службе в армии главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу. Об этом он сказал во Дворце Независимости в Минске, где сегодня российский лидер встречается с белорусским коллегой.

Песков переадресовал Шойгу вопрос о двухгодичной службе по призыву. Видео © LIFE

"Сергей Кужугетович здесь, вы будете иметь возможность задать ему все эти вопросы", — сказал Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Ранее военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов заявлял, что срок военной службы по призыву в России менять не планируется.

В Совфеде высказались против увеличения срока службы до двух лет

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ТАСС / Егор Алеев

Александр Юнашев

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