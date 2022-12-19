Кремль переадресовал в Минобороны вопрос о двухгодичной военной службе
Песков адресовал Сергею Шойгу вопрос о двухгодичной военной службе по призыву
Пресс-секретарь президента России посоветовал журналистам задать вопрос по поводу слухов о двухгодичной срочной службе в армии главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу. Об этом он сказал во Дворце Независимости в Минске, где сегодня российский лидер встречается с белорусским коллегой.
Песков переадресовал Шойгу вопрос о двухгодичной службе по призыву. Видео © LIFE
"Сергей Кужугетович здесь, вы будете иметь возможность задать ему все эти вопросы", — сказал Песков, отвечая на вопросы представителей СМИ.
Ранее военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов заявлял, что срок военной службы по призыву в России менять не планируется.
ТАСС / Егор Алеев