Песков: Москва рассматривает дополнительные предложения для ответа на потолок цен на нефть

Россия рассматривает дополнительные предложения по ответу на введение недружественными странами потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть некие наработки, которые уложены на бумагу. Но есть также дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются и обсуждаются", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть практически сформулированы.