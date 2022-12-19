Песков: Москва рассматривает дополнительные предложения для ответа на потолок цен на нефть
Россия рассматривает дополнительные предложения по ответу на введение недружественными странами потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть некие наработки, которые уложены на бумагу. Но есть также дополнительные предложения, которые сейчас рассматриваются и обсуждаются", — сказал представитель Кремля.
При этом Песков отметил, что ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть практически сформулированы.
"Нет задачи, что называется, выпускать на-гора. Есть задача всё-таки выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам. Эта работа сейчас продолжается, но она близка к завершению", — сказал он.
Напомним, 5 декабря вступили в силу эмбарго ЕС и потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель. После этого цены на сырьё стали падать, а у берегов Турции образовалась пробка из танкеров. Ранее В Кремле анонсировали скорый ответ на ограничения Запада по нефти.
LIFE / Павел Баранов