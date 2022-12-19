Путин прибыл в Минск
Путин прибыл с однодневным рабочим визитом в Минск
Президент РФ Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Минск впервые с июня 2019 года. Глава государства намерен провести переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Встреча начнётся с беседы с участием членов правительств двух стран и министров. На повестке — наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции. Далее Путин и Лукашенко намерены продолжить переговоры в формате один на один, после чего, как предполагается, сделают заявления и ответят на вопросы журналистов.
К слову, ранее в Минск прибыли министр обороны России Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Ожидается, что они также примут участие в предстоящих переговорах.