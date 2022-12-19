Песков: Задачи союзной группировки обсуждаются Путиным и Лукашенко в оперативном порядке
Глава государства Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко обсуждают новые цели и задачи союзной группировки в текущем режиме. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это в оперативном порядке главнокомандующие и армейское руководство вырабатывают — эти цели", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться цели и задачи союзной группировки в рамках предстоящих переговоров лидеров.
Напомним, 10 октября Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек. Кроме того, Москва и Минск также решили заключить соглашение о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих.
Getty Images / Handout / Kremlin Press Office