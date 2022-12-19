Предновогодний детокс: Россиянам дали советы по подготовке к праздничному застолью
Диетолог Плещёва посоветовала россиянам устроить предновогодний детокс
Врач-эндокринолог, диетолог Анастасия Плещёва в беседе с Лайфом рассказала, как правильно подготовить свой организм к новогоднему застолью.
"Наш организм всецело умеет справляться с этими перегрузками самостоятельно и, конечно же, наилучшим пожеланием к предновогодним праздникам будет именно рациональное питание, то есть глубже продумать эту рациональность и максимально разнообразить питание качественными продуктами", — пояснила специалист.
Во-первых, следует максимально отказаться от всех соусов, употребление которых стимулирует переедание. Во-вторых, стоит убрать весь сахар из рациона, в том числе перестать употреблять все сладкие напитки. Особенно это касается чая и кофе с сахаром и сливками. Однако если в них есть большая необходимость, можно заменить добавку на обезжиренное молоко. Также разрешается использовать подсластитель растительного происхождения — стевию.
А после следует продумать свой рацион, сбалансировать его в плане клетчатки. Несмотря на то что в зимний период бывает сложно со свежими и качественными овощами, нужно вспомнить про замороженные, например капусту, свёклу и морковь. Также рекомендуется добавить в рацион и квашеную капусту. Её можно есть хоть каждый день, если нет проблем с артериальной гипертензией, которая может несколько усугубиться на фоне большого её количества. Однако следует помнить, что такие овощи, как свёкла и тыква, содержат большое количество углеводов, из-за чего их лучше употреблять в дневное время.
Кроме того, не стоит забывать и про жиры. Как считает врач, смысл снизить калораж за счёт жиров и правда есть, однако это не значит, что вся продукция должна быть обезжиренной. Разрешаются, например, 2,5–5%-ные продукты — творог, йогурт, молоко.
Вместе с тем эксперт советует использовать овощи в качестве некоего детокса. По словам эндокринолога, каждому человеку необходимо употреблять их по 100–150 граммов в зависимости от веса, роста три раза в день, то есть включать овощи и на завтрак, и на обед, и на ужин.
"В том числе добавлять дополнительный белок. То есть можно салат по типу цезаря без заправки, либо салат по типу нисуаза с добавлением растительных масел", — отметила врач.
В первую очередь стоит ориентироваться на льняное масло, которое обладает детоксическими свойствами, содержит большое количество омега-3, в отличие от других. Кстати, также растительным белком обладает и хумус. Так что можно обратить внимание на такую закуску, как сельдерей с хумусом и другими овощами.
Простое, разнообразное, сбалансированное питание — это лучший детокс перед Новым годом, который позволит съесть лишнюю ложку оливье. Причём пользоваться таким лайфхаком можно не только в декабре, но и перед другими праздниками.
Так, если захотите сделать упор в сторону средиземноморской диеты, следует расширить меню по рыбе и морепродуктам. При этом от блюд из красного мяса всё-таки лучше отказаться, оставив его максимум на раз в неделю. Больше стоит ориентироваться на индейку, курицу. Причём можно обойтись без вредных соусов, сделав упор на ягодные.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, как организовать новогодний ужин, чтобы веселье прошло без последствий. Традиционно праздничное меню отличается разнообразием блюд, которые не всегда полезны. Чтобы не доставить проблем организму на праздниках, а также не набрать лишних килограммов, нужно придерживаться определённых правил.
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