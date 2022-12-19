ВСУ обстреляли приграничное село Елизаветовка в Курской области
Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Елизаветовка
ВСУ обстреляли из миномёта приграничное село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, на данный момент известно о девяти прилётах. Пострадавших или погибших нет, однако снаряды повредили один из домов.
"Перебита газовая труба, выбиты окна и серьёзно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь", — написал он в телеграм-канале.
Лайф рассказывал об обстреле посёлка Красная Яруга в Белгородской области со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадали местные жители, в числе которых девушка с осколочным ранением.
Telegram / Роман Старовойт