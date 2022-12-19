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Регион
Опубликовано 19 декабря 2022, 12:52
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ВСУ обстреляли приграничное село Елизаветовка в Курской области

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле села Елизаветовка

ВСУ обстреляли из миномёта приграничное село Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. Как сообщил глава региона Роман Старовойт, на данный момент известно о девяти прилётах. Пострадавших или погибших нет, однако снаряды повредили один из домов.

  • Последствия обстрела села Елизаветовка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела села Елизаветовка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
  • Последствия обстрела села Елизаветовка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт
    Последствия обстрела села Елизаветовка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

Последствия обстрела села Елизаветовка со стороны ВСУ. Фото © Telegram / Роман Старовойт

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"Перебита газовая труба, выбиты окна и серьёзно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь", написал он в телеграм-канале.

Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода
Губернатор Гладков сообщил об одном погибшем и 12 пострадавших при обстрелах ВСУ Белгорода

Лайф рассказывал об обстреле посёлка Красная Яруга в Белгородской области со стороны ВСУ. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадали местные жители, в числе которых девушка с осколочным ранением.

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Telegram / Роман Старовойт

Матвей Шандрыголов
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