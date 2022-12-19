Переболевшая свиным гриппом россиянка сравнила болезнь с попаданием в мясорубку

В Роспотребнадзоре и других профильных ведомствах не раз предупреждали о высокой распространённости свиного гриппа в этот сезон. Корреспондент om1.ru Ольга Бордюкова рассказала о мучительных симптомах болезни и о том, как она её перенесла.

По её словам, первой в семье заболела старшая дочь, что подтвердил анализ. Уже через неделю Ольга почувствовала незначительное повышение температуры, которая позже резко поднялась. При этом жаропонижающие почти не помогали, а краткосрочные перерывы между приступами сильного озноба характеризовались ужасными ощущениями.

"Во-первых, чувство, что тело попало в мясорубку: болело всё — от глазных яблок до поясницы. Во-вторых, постоянный озноб, от которого не спасали ни горячее питьё, ни тёплая одежда. Меня в буквальном смысле сутками трясло от холода. Начался грудной тяжёлый кашель, который доводил до рвоты. Полностью пропал аппетит, приходилось усилием воли заставлять себя хотя бы пить воду", — рассказала она.

По словам девушки, свиной грипп у неё протекал тяжелее ковида. При этом болезнь отступила достаточно быстро — уже через три дня температура начала спадать. Сейчас из симптомов у неё остались слабость, осиплость и саднящий кашель.