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19 декабря, 13:42

Путин учредил в России День самбо

16 ноября в России стало официальным Днём самбо

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 16 ноября устанавливается День самбо. Он будет отмечаться ежегодно.

В документе говорится, что праздник учреждён в целях популяризации и развития данного вида спорта.

Российским медикам продлили спецвыплаты за выявление онкологии

Российским медикам продлили спецвыплаты за выявление онкологии

Лайф ранее писал, что президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Госсовета. В обновлённый орган вошли восемь глав регионов, а также двух городов — Самары и Белогорска в Амурской области.

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Матвей Шандрыголов

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