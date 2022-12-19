Путин учредил в России День самбо

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 16 ноября устанавливается День самбо. Он будет отмечаться ежегодно.

В документе говорится, что праздник учреждён в целях популяризации и развития данного вида спорта.

Лайф ранее писал, что президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Госсовета. В обновлённый орган вошли восемь глав регионов, а также двух городов — Самары и Белогорска в Амурской области.