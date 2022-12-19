Назван средний чек новогодней ночи в ресторане

Те, кто не успел забронировать столик в ресторане на новогоднюю ночь, теперь могут найти заведения лишь с завышенными ценниками или далёкие по расположению. Об этом в беседе с газетой "Аргументы и факты" рассказал председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, основатель ресторана "Мясо & Рыба" Сергей Миронов.

"В новогоднюю ночь средний чек на человека в ресторане составит около восьми тысяч рублей. Большинство заведений не стали задирать цены. У нас выросли издержки, но у посетителей доход остался в лучшем случае на том же уровне, что и год назад. В результате к середине декабря во всех основных заведениях мест просто не осталось", — объяснил ресторатор.

По его словам, в прошлом году гостей в новогоднюю ночь в заведениях было на четверть меньше. Сейчас число посетителей увеличилось за счёт тех людей, которые прежде отправлялись в это время за границу. Миронов рассказал, что все места заняты в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и заведениях других туристических регионов.

Миронов указал, что если очень постараться, то найти свободные столики в столице всё же можно, но уже по более дорогой цене — больше десяти тысяч рублей за человека. По его мнению, рекордсменом по стоимости может стать "Барвиха Luxury Village", где депозит за столик составляет от 280 до 900 тысяч рублей. Согласно меню, на столе будут сельдь под шубой с сусальным золотом, пате из фуа-гра, оливье с телячьей вырезкой, краб с соусом васаби. А петь для гостей будут известные российские исполнители, такие как Григорий Лепс.