Россиянин создал финансовую пирамиду и годами выкачивал у жертв миллионы одним фото с Сердючкой

В Уфе мошенник несколько лет использовал в своих мутных схемах фото с украинским певцом Андреем Данилко, известным под псевдонимом Верка Сердючка. Таким образом он втирался в доверие к клиентам и выманивал целые миллионы, пишет SHOT.

Пострадавшие рассказали, как Олег Степанов разводил людей на деньги. Видео © Telegram / SHOT

История Олега Степанова началась ещё в далёком 2010 году. Уже тогда он пытался делать лёгкие деньги и убеждал доверчивых знакомых, что на обмене криптовалюты поднимает сотни тысяч рублей в день. Он предлагал восхищённым собеседникам вложиться в его проект, чтобы разбогатеть без особых усилий, однако о деталях умалчивал. От большинства вопросов увиливал и просто просил деньги.

Некоторым его подход к делу не особо нравился. Однако, когда у потенциальных "жертв" возникали подозрения, аферист пускал в ход свой козырь — фото, на которых он якобы проводит время с известными артистами. Помимо Верки Сердючки у мошенника также были снимки с певицей Тиной Кароль и нынешним лидером Незалежной Владимиром Зеленским.

В итоге нехитрая схема помогла Степанову обогатиться на десятки миллионов. Однако полиции о его грязном заработке стало известно только сейчас. Теперь его ищут не только десятки мужчин, потерявших миллионы, но и правоохранители.