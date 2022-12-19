Россиянин создал финансовую пирамиду и годами выкачивал у жертв миллионы одним фото с Сердючкой
Мошенник из Уфы годами выманивал миллионы у клиентов благодаря фото с Веркой Сердючкой
В Уфе мошенник несколько лет использовал в своих мутных схемах фото с украинским певцом Андреем Данилко, известным под псевдонимом Верка Сердючка. Таким образом он втирался в доверие к клиентам и выманивал целые миллионы, пишет SHOT.
Пострадавшие рассказали, как Олег Степанов разводил людей на деньги. Видео © Telegram / SHOT
История Олега Степанова началась ещё в далёком 2010 году. Уже тогда он пытался делать лёгкие деньги и убеждал доверчивых знакомых, что на обмене криптовалюты поднимает сотни тысяч рублей в день. Он предлагал восхищённым собеседникам вложиться в его проект, чтобы разбогатеть без особых усилий, однако о деталях умалчивал. От большинства вопросов увиливал и просто просил деньги.
Некоторым его подход к делу не особо нравился. Однако, когда у потенциальных "жертв" возникали подозрения, аферист пускал в ход свой козырь — фото, на которых он якобы проводит время с известными артистами. Помимо Верки Сердючки у мошенника также были снимки с певицей Тиной Кароль и нынешним лидером Незалежной Владимиром Зеленским.
В итоге нехитрая схема помогла Степанову обогатиться на десятки миллионов. Однако полиции о его грязном заработке стало известно только сейчас. Теперь его ищут не только десятки мужчин, потерявших миллионы, но и правоохранители.
А ранее справедливость всё-таки восторжествовала. Бутырский суд Москвы отправил в колонию на пять лет брачного афериста, который вместе с женой обманул трёх женщин, выманив у них более 23 миллионов рублей. Своих жертв он находил через приложение для знакомств Mamba.
Telegram / SHOT