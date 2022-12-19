ФИФА и УЕФА пригрозили исключить Украину

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозили Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишением членства в организациях. Письмо с предупреждением опубликовал в соцсетях вице-президент УАФ Олег Протасов.

В ФИФА и УЕФА опасаются, что на управление делами ассоциации может быть оказано влияние третьей стороны. Там также обеспокоены внеочередным заседанием исполкома УАФ 20 декабря, где планируют обсудить легитимность полномочий главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, которого киевский суд арестовал по делу о нецелевом расходовании средств.