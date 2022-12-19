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19 декабря, 14:05
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ФИФА и УЕФА пригрозили исключить Украину

ФИФА и УЕФА пригрозили исключить Украинскую ассоциацию футбола из организаций

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозили Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишением членства в организациях. Письмо с предупреждением опубликовал в соцсетях вице-президент УАФ Олег Протасов.

В ФИФА и УЕФА опасаются, что на управление делами ассоциации может быть оказано влияние третьей стороны. Там также обеспокоены внеочередным заседанием исполкома УАФ 20 декабря, где планируют обсудить легитимность полномочий главы Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, которого киевский суд арестовал по делу о нецелевом расходовании средств.

Офис Зеленского обиделся на ФИФА за отказ показать его обращение на финале ЧМ-2022

Офис Зеленского обиделся на ФИФА за отказ показать его обращение на финале ЧМ-2022

Ранее ФИФА отказалась разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с обращением перед финалом ЧМ-2022. Политолог Асафов заметил, что эта ситуация демонстрирует некое изменение трендов. По его словам, действия киевской политической элиты уже вызывают у многих в мире не просто усталость, а определённое раздражение.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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