В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

В Минске стартовали переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В начале встречи белорусский лидер подчеркнул, что его российский коллега давно не был в Минске, но он всегда является здесь желанным гостем.

Президент РФ подчеркнул, что цель переговоров — подвести итоги сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики.

"Мы много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. Сегодня хотели — и об этом договаривались — подвести некоторые итоги работы правительств и ведомств, прежде всего в сфере экономики. И так всем хорошо известно, но надо подчеркнуть, что Белоруссия — не только наш добрый сосед, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, но и союзник в самом прямом смысле слова", — отметил Владимир Путин.