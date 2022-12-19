Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 декабря, 14:04

В Минске начались переговоры Путина и Лукашенко

В Минске стартовали переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В начале встречи белорусский лидер подчеркнул, что его российский коллега давно не был в Минске, но он всегда является здесь желанным гостем.

Президент РФ подчеркнул, что цель переговоров — подвести итоги сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики.

"Мы много уделяли внимания вопросам безопасности, сотрудничества на международной арене. Сегодня хотели и об этом договаривались подвести некоторые итоги работы правительств и ведомств, прежде всего в сфере экономики. И так всем хорошо известно, но надо подчеркнуть, что Белоруссия не только наш добрый сосед, с которым мы работаем, учитывая интересы друг друга, но и союзник в самом прямом смысле слова", — отметил Владимир Путин.

Лукашенко и его сын Коля встретили Путина в аэропорту Минска с караваем

Лукашенко и его сын Коля встретили Путина в аэропорту Минска с караваем

Как уже писал Лайф, Путин прибыл в Минск с однодневным рабочим визитом. В планах — встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая начнётся с беседы с участием членов правительств двух стран и министров. На повестке — наиболее актуальные вопросы белорусско-российской интеграции. После политики намерены продолжить переговоры в формате один на один.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров