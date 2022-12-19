Учёные выяснили, что политические взгляды влияют на первое впечатление о человеке

Восприятие лиц незнакомых людей зависит от их политических взглядов, выяснили социологи из Университета Северной Каролины. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале PLOS ONE.

Эксперимент разделили на две части, в первой участвовал 181 студент. Добровольцы прошли опрос, который показал их приверженность тому или иному политическому движению, после чего участников попросили оценить сто пар лиц, часть которых была помечена как республиканцы или демократы.

Исследователи обнаружили, что политические взгляды оказали сильное влияние на первое впечатление от фото. Например, студенты-демократы оценили изображения республиканцев как "угрожающие".

Вторая часть эксперимента заключалась в таком же прохождении "теста по фото", но участниками стали другие студенты. Они оценивали привлекательность людей на фото до и после раскрытия их политических взглядов. Когда взгляды становились известны, отношение к изображённому человеку у участника менялось: при совпадении взглядов лицо казалось привлекательнее, и наоборот.