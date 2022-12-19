В МИД РФ напомнили Греции о последствиях передачи Киеву ЗРК С-300

Планы Греции по передаче Украине зенитно-ракетных комплексов С-300 являются провокационными и враждебными по отношению к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что 70% греков выступают против поддержки Киева оружием. Более того, совершая эту сделку, страна становится соучастницей действий неонацистов.

"Официальные Афины не беспокоит, что, направляя вооружения в зону боевых действий, они становятся прямыми соучастниками украинских неонацистов, которые ведут преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе проживающих там многочисленных этнических греков", — говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой министерства.

Кроме того, передача вооружений стала бы нарушением положений соглашений о военно-техническом сотрудничестве и поставке продукции военного назначения между государствами, которые запрещают Греции передачу российской военной техники третьей стороне без согласия на то РФ.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооружёнными силами Российской Федерации. Пока ещё не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Ещё раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", — предупредила она.

Напомним, что министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности страны отправить ЗРК С-300 с острова Крит Украине, если США предоставят взамен комплексы Patriot.