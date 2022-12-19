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19 декабря, 14:17

В МИД РФ напомнили Греции о последствиях передачи Киеву ЗРК С-300

В МИД РФ назвали нарушением договорённостей передачу Грецией ЗРК С-300 Украине

Планы Греции по передаче Украине зенитно-ракетных комплексов С-300 являются провокационными и враждебными по отношению к России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что 70% греков выступают против поддержки Киева оружием. Более того, совершая эту сделку, страна становится соучастницей действий неонацистов.

"Официальные Афины не беспокоит, что, направляя вооружения в зону боевых действий, они становятся прямыми соучастниками украинских неонацистов, которые ведут преступную войну против мирного гражданского населения Донбасса, Запорожья и Херсонщины, в том числе проживающих там многочисленных этнических греков", — говорится в комментарии, опубликованном пресс-службой министерства.

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Кроме того, передача вооружений стала бы нарушением положений соглашений о военно-техническом сотрудничестве и поставке продукции военного назначения между государствами, которые запрещают Греции передачу российской военной техники третьей стороне без согласия на то РФ.

"Ни у кого не должно быть сомнений, что вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и уничтожена Вооружёнными силами Российской Федерации. Пока ещё не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Ещё раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", предупредила она.

Напомним, что министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности страны отправить ЗРК С-300 с острова Крит Украине, если США предоставят взамен комплексы Patriot.

Лайф писал о реакции вице-премьера Правительства Крыма Георгия Мурадова на эти планы. По его словам, благодаря системе распознавания "свой – чужой" комплексы не сработают против российских войск.

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ТАСС / Максим Коротченко

Матвей Шандрыголов

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