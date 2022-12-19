Зарема Салихова посоветовала Абаскалю не связываться с "паразитом"-Трабукки

Зарема Салихова — супруга экс-владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна — прокомментировала сообщения, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль подписался в соцсетях на известного агента Марко Трабукки.

"К чему бы это? Нет сомнений, что Фартовый Эш знаком с Трабукки по Юрмале и Астане. Надеюсь, у Абаскаля хватит мудрости не связываться с паразитами", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".

По мнению Салиховой, присутствие этой компании в клубе не приведёт ни к чему хорошему ни для самой команды, ни для тренера.