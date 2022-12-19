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19 декабря, 14:29

Зарема Салихова посоветовала Абаскалю не связываться с "паразитом"-Трабукки

Зарема Салихова — супруга экс-владельца футбольного клуба "Спартак" Леонида Федуна — прокомментировала сообщения, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль подписался в соцсетях на известного агента Марко Трабукки.

"К чему бы это? Нет сомнений, что Фартовый Эш знаком с Трабукки по Юрмале и Астане. Надеюсь, у Абаскаля хватит мудрости не связываться с паразитами", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".

По мнению Салиховой, присутствие этой компании в клубе не приведёт ни к чему хорошему ни для самой команды, ни для тренера.

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Кстати, ранее жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна назвала главного тренера красно-белых "лучиком солнца в эти тёмные времена для российского футбола". По её словам, Гильермо Абаскаль обязательно станет звездой отечественного футбола.

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YouTube / "Осторожно: Собчак"

Николь Вербер

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