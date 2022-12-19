Лукашенко отметил готовность Москвы и Минска вместе отвечать на угрозы вопреки "шероховатостям"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в способности Москвы и Минска вместе отвечать на угрозы вопреки "некоторым шероховатостям". Об этом он заявил в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в белорусской столице.

"Укрепление белорусско-российских связей стало естественным ответом на меняющуюся ситуацию в мире, в которой нас постоянно проверяли и проверяют на прочность. Считаю, что, несмотря на некоторые шероховатости, мы всё же находим эффективные ответы на различные вызовы и угрозы", — высказался Лукашенко.