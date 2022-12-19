Диетолог объяснила, как сделать полезными любимые новогодние салаты

Традиционные новогодние салаты не всегда полезны, но если в них заменить вредные ингредиенты, то блюда не вызовут проблем с пищеварением. Об этом рассказала телеканалу "Москва 24" врач-диетолог Татьяна Рыкалова.

В крабовый салат вместо классических палочек лучше положить отварные креветки, а в оливье колбасу заменить на отварную говядину, филе курицы или индейки, посоветовала она. Картошка добавляет калорийности, но без неё можно обойтись, и лучше нарезать в блюдо авокадо, например для селёдки под шубой. А про майонез из магазина диетолог и вовсе рекомендовала забыть.

"Вместо жирного покупного майонеза приготовьте более лёгкую заправку: к 30 миллилитрам оливкового масла добавьте чайную ложку горчицы и 60 граммов классического йогурта (3,3%). Посолите по вкусу, насыпьте половину чайной ложки сушёного чеснока и размешайте до однородной консистенции", — заметила она.

По её словам, можно приготовить и более диетический вариант заправки. Для этого нужно размять два отварных желтка, добавить йогурт или мягкий белый творог, чайную ложку зерновой горчицы и специи. Получившуюся массу необходимо размять и разогреть. Чтобы новогодняя трапеза не закончилась перееданием и лишними килограммами на талии, стоит исключить калорийные сладости. Рыкалова предложила сделать диетический желейный десерт на агар-агаре.

"В отличие от желатина, он растительного происхождения. К тому же содержит йод и магний. У него мягкая, нежная консистенция, тогда как желатин тугой", — пояснила она.

Его рецепт прост. Семь граммов агар-агара в порошке залить половиной стакана холодной воды и оставить набухать. В 450 граммов десятипроцентной сметаны добавить немного сахара и щепотку ванилина, затем взбить. Разбухший агар-агар вскипятить, немного остудить и смешать с полученной массой. В формочки положить фрукты и ягоды, потом залить смесью и в холодильник на один-два часа.