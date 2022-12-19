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19 декабря, 14:32

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

Минтранс РФ: Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после ремонтных работ

Движение транспорта по Крымскому мосту, которое сегодня было приостановлено на шесть часов, возобновлено. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

"Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", — сказано в телеграм-канале Минтранса.

На Крымском мосту остановили автомобильное движение

На Крымском мосту остановили автомобильное движение

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту открыли движение машин по отремонтированной части дороги. Напомним, 8 октября там произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено два пролёта дорожного полотна. По словам президента России Владимира Путина, авторами, исполнителями и заказчиками теракта являются спецслужбы Украины. В ФСБ подтвердили обоснованность таких выводов. За соучастие в теракте задержаны граждане РФ, Украины и Армении.

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Shutterstock

Оксана Попова

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