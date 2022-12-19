Шойгу и Хренин обсудили в Минске укрепление обороноспособности РФ и Белоруссии
Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин в ходе встречи в Минске обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух стран. Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.
"Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств", — написал он в своём твиттер-аккаунте.
Лайф писал о прибытии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Минск. Он и его белорусский коллега примут участие в переговорах глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ