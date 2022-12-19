Шойгу и Хренин обсудили в Минске укрепление обороноспособности РФ и Белоруссии

Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин в ходе встречи в Минске обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух стран. Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств", — написал он в своём твиттер-аккаунте.