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19 декабря, 14:35

Шойгу и Хренин обсудили в Минске укрепление обороноспособности РФ и Белоруссии

Министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин в ходе встречи в Минске обсудили вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух стран. Об этом сообщил начальник Департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

"Министры обороны Беларуси и России обсудили отдельные вопросы военно-технического сотрудничества и укрепления обороноспособности двух государств", написал он в своём твиттер-аккаунте.

Лукашенко раскрыл главную тему на грядущих переговорах с Путиным

Лукашенко раскрыл главную тему на грядущих переговорах с Путиным

Лайф писал о прибытии главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Минск. Он и его белорусский коллега примут участие в переговорах глав двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Шандрыголов

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