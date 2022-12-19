Лукашенко призвал Запад прислушаться к "голосу разума" и начать диалог о безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что когда-нибудь Запад "прислушается к голосу разума" — и тогда начнётся конструктивный диалог о мировой безопасности. Об этом он сказал на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Минске.

"Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем (президент РФ Владимир Путин. — Прим. Лайфа) часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими. Надеюсь, что в скором времени там прислушаются к голосу разума — и мы перейдём к конструктивному обсуждению как вопросов общей безопасности, так и будущего мироустройства", — отметил Лукашенко.