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19 декабря, 14:51

В "Зените" рассказали о судьбе контракта Деяна Ловрена после ЧМ-2022 в Катаре

Глава "Зенита" Медведев не стал раскрывать судьбу контракта с Ловреном после ЧМ-2022

<p>Обложка © ТАСС / Рicture-alliance / Frank Hoermann / SVEN SIMON</p>

Обложка © ТАСС / Рicture-alliance / Frank Hoermann / SVEN SIMON

Вся информация о контракте хорватского футболиста и защитника клуба "Зенит" Деяна Ловрена, который заканчивается летом 2023 года, будет обнародована позднее. Об этом рассказал генеральный директор российского футбольного клуба Александр Медведев.

"Есть ли какие-то продвижения с контрактом Ловрена? Всё [станет известно] после отпуска и сборов", — сказал он в беседе с изданем "Спорт-Экспресс".

Напомним, Ловрен в составе сборной Хорватии дошёл до полуфинала чемпионата мира по футболу в Катаре, где команда стала бронзовым призёром. Встреча с Марокко, которая прошла в субботу на стадионе "Халифа" в Дохе, закончилась со счётом 2:1.

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Ранее Лайф также рассказывал, что защитник сборной Хорватии Деян Ловрен после матча с Марокко на чемпионате мира по футболу поругался с журналистами и назвал их вонючками. После игры футболист дал интервью иностранным репортёрам и услышал их смех, который и стал причиной конфликта. В итоге за его поведение пришлось извиняться пресс-атташе сборной Хорватии Томиславу Пачаку.

Оксана Попова

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