Путин подписал указ о проведении "Игр будущего" в 2024 году

Глава государства Владимир Путин подписал указ о проведении в Казани международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который состоится в 2024 году. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, кабмину страны поручено создать организационный комитет по подготовке и проведению "Игр будущего", а также при участии властей Республики Татарстан разработать комплекс необходимых для этого мер. Оргкомитету поручено в течение месяца разработать план мероприятий, а Министерству иностранных дел — оказать содействие в продвижении турнира.

"Игры будущего" пройдут в феврале 2024 года в Казани и продлятся девять дней. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. В них примут участие более двух тысяч участников из более чем ста стран мира.