Путин подписал указ о проведении "Игр будущего" в 2024 году
Глава государства Владимир Путин подписал указ о проведении в Казани международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", который состоится в 2024 году. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, кабмину страны поручено создать организационный комитет по подготовке и проведению "Игр будущего", а также при участии властей Республики Татарстан разработать комплекс необходимых для этого мер. Оргкомитету поручено в течение месяца разработать план мероприятий, а Министерству иностранных дел — оказать содействие в продвижении турнира.
"Игры будущего" пройдут в феврале 2024 года в Казани и продлятся девять дней. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. В них примут участие более двух тысяч участников из более чем ста стран мира.
Ранее Лайф писал, что правительство страны намерено до 2030 года разработать меры поддержки отечественной видеоигровой индустрии. Известно, что кабмин планирует создать собственного подконтрольного разработчика. Согласно данным, на эти цели власти готовы выделить 50 миллиардов долларов. Также речь идёт об увеличении количества студий и создании российского рейтингового агентства.