В Думу внесли проект о прекращении гражданства Украины в день подачи заявления в МВД

В Госдуму внесён законопроект, по которому украинское гражданство у имеющих его россиян может быть прекращено со дня подачи заявления в МВД России. Авторы документа — депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Артём Туров ("Единая Россия"), Сергей Кабышев ("Справедливая Россия — За правду") и Сергей Леонов (ЛДПР).

"Проектом Федерального закона "Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины" предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", — говорится в сопроводительном тексте.