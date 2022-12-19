В Думу внесли проект о прекращении гражданства Украины в день подачи заявления в МВД
В Госдуму внесён законопроект, по которому украинское гражданство у имеющих его россиян может быть прекращено со дня подачи заявления в МВД России. Авторы документа — депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Артём Туров ("Единая Россия"), Сергей Кабышев ("Справедливая Россия — За правду") и Сергей Леонов (ЛДПР).
"Проектом Федерального закона "Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины" предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", — говорится в сопроводительном тексте.
Ранее Совет ЕС утвердил решение о непризнании российских загранпаспортов, которые были выданы на территориях новых регионов РФ, а также в Абхазии и Южной Осетии.
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