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Опубликовано 19 декабря 2022, 15:23
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"Единая Россия" назвала задачей номер один на 2023 год поддержку бойцов СВО и их семей

Турчак: Поддержка участников СВО в 2023 году останется приоритетом для "Единой России"

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей по-прежнему будет главной задачей "Единой России" и в следующем году, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"На будущий год поддержка участников СВО и членов их семей остаётся для нас задачей номер один. Важно, чтобы у наших парней, которые будут возвращаться с фронта, были все возможности для реализации своего потенциала на гражданке", — сказал он на совместном заседании президиума фракции ЕР в Госдуме и президиума генсовета партии.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин ещё в ноябре заявлял, что внимание к вопросам поддержки семей участников СВО должно быть первостепенным для представителей власти во всех российских регионах.

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ТАСС / Иван Высочинский

Ирина Фальке
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