"Единая Россия" назвала задачей номер один на 2023 год поддержку бойцов СВО и их семей

"На будущий год поддержка участников СВО и членов их семей остаётся для нас задачей номер один. Важно, чтобы у наших парней, которые будут возвращаться с фронта, были все возможности для реализации своего потенциала на гражданке", — сказал он на совместном заседании президиума фракции ЕР в Госдуме и президиума генсовета партии.