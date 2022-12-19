"Единая Россия" назвала задачей номер один на 2023 год поддержку бойцов СВО и их семей
Турчак: Поддержка участников СВО в 2023 году останется приоритетом для "Единой России"
Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей по-прежнему будет главной задачей "Единой России" и в следующем году, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"На будущий год поддержка участников СВО и членов их семей остаётся для нас задачей номер один. Важно, чтобы у наших парней, которые будут возвращаться с фронта, были все возможности для реализации своего потенциала на гражданке", — сказал он на совместном заседании президиума фракции ЕР в Госдуме и президиума генсовета партии.
Напомним, президент РФ Владимир Путин ещё в ноябре заявлял, что внимание к вопросам поддержки семей участников СВО должно быть первостепенным для представителей власти во всех российских регионах.
ТАСС / Иван Высочинский