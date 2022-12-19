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Регион
Опубликовано 19 декабря 2022, 15:53
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Генсек ООН не видит на ближайшем горизонте перспектив для мирных переговоров по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не видит в настоящее время перспектив для мирных переговоров по Украине. Вместе с тем он считает возможным добиться завершения конфликта в 2023 году.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится, и считаю, что нам ещё придётся подождать момента, когда серьёзные переговоры о мире станут возможны. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации — повышении эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно экспорта аммиака", — сказал он на пресс-конференции.

Среди приоритетных вопросов по Украине Гутерриш также назвал ускорение обмена пленными между сторонами. Генсек ООН пояснил свои же слова о перспективах переговоров, заметив, что не имеет в виду весь 2023 год. Он признался, что очень надеется на возможность достичь мира на Украине в следующем году.

Ранее сегодня в ходе общения с журналистами Гутерриш рассказал о достижениях по зерновой сделке. Так, из черноморских портов Украины было экспортировано 14 миллионов тонн зерна и других продовольственных товаров, а экспорт российской пшеницы увеличился в три раза.

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Getty Images / Sean Gallup

Андрей Бражников
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