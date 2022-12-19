Генсек ООН не видит на ближайшем горизонте перспектив для мирных переговоров по Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не видит в настоящее время перспектив для мирных переговоров по Украине. Вместе с тем он считает возможным добиться завершения конфликта в 2023 году.

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится, и считаю, что нам ещё придётся подождать момента, когда серьёзные переговоры о мире станут возможны. На ближайшем горизонте я их не вижу, поэтому мы концентрируем усилия на других аспектах ситуации — повышении эффективности зерновой сделки, добавлении к ней новых составляющих, а именно — экспорта аммиака", — сказал он на пресс-конференции.

Среди приоритетных вопросов по Украине Гутерриш также назвал ускорение обмена пленными между сторонами. Генсек ООН пояснил свои же слова о перспективах переговоров, заметив, что не имеет в виду весь 2023 год. Он признался, что очень надеется на возможность достичь мира на Украине в следующем году.