Россиянин потребовал запретить китайский гороскоп на территории Кузбасса
Главу Кузбасса Цивилёва попросили запретить "пропаганду восточного гороскопа" среди детей
Житель Кузбасса попросил губернатора региона Сергея Цивилёва запретить восточный гороскоп хотя бы на территории Кемеровской области. Такое необычное обращение появилось на странице главы региона в соцсетях, сообщают местные СМИ.
Подписчик Цивилёва возмутился тому, что даже школьные учителя якобы "поддерживают чуждый религиозный культ", предлагая детям нарядиться на ёлку ушастым символом наступающего года. Напомним, что символ 2023 года по восточному календарю — Чёрный Водяной Кролик. По мнению китайцев, это будет один из самых благоприятных и счастливых периодов во всём двенадцатилетнем цикле. А по мнению разгневанного жителя Кузбасса, Новый год должен быть "религиозно нейтральным", что, на его взгляд, не соотносится с "пропагандой восточных культов".
"Сергей Евгеньевич! Прошу дать указание Министерству образования Кузбасса прекратить распространять в светском государстве (коим является Россия) среди детей чуждые нам религиозные культы — китайские гороскопы", — обратился россиянин к главе Кузбасса, правда, на момент публикации новости ответ так и не поступил.
Ранее Лайф писал о пользе ужасающей игрушки Хаги Ваги. Как считает детский психолог Татьяна Гилёва, она не оказывает негативного воздействия на психику детей, несмотря на ужасающий вид. Наоборот, фигурка несёт в себе полезную функцию: помогает научиться пугаться, а это важная задача для ребёнка, ведь так он готовится к взрослой жизни и потенциальным тревожным ситуациям.
Shutterstock