Россиянин потребовал запретить китайский гороскоп на территории Кузбасса

Житель Кузбасса попросил губернатора региона Сергея Цивилёва запретить восточный гороскоп хотя бы на территории Кемеровской области. Такое необычное обращение появилось на странице главы региона в соцсетях, сообщают местные СМИ.

Подписчик Цивилёва возмутился тому, что даже школьные учителя якобы "поддерживают чуждый религиозный культ", предлагая детям нарядиться на ёлку ушастым символом наступающего года. Напомним, что символ 2023 года по восточному календарю — Чёрный Водяной Кролик. По мнению китайцев, это будет один из самых благоприятных и счастливых периодов во всём двенадцатилетнем цикле. А по мнению разгневанного жителя Кузбасса, Новый год должен быть "религиозно нейтральным", что, на его взгляд, не соотносится с "пропагандой восточных культов".

"Сергей Евгеньевич! Прошу дать указание Министерству образования Кузбасса прекратить распространять в светском государстве (коим является Россия) среди детей чуждые нам религиозные культы — китайские гороскопы", — обратился россиянин к главе Кузбасса, правда, на момент публикации новости ответ так и не поступил.