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Опубликовано 27 декабря 2022, 23:27

В Госдуме призвали признавать "перебежчиков" иноагентами

Депутат ГД Брыкин предложил признавать "перебежчиков" и "предателей" иноагентами

"Трусов-перебежчиков" и "предателей Родины" следует законодательно признавать иноагентами. Соответствующую инициативу планирует подготовить член Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Николай Брыкин ("Единая Россия").

"Я уже неоднократно говорил о том, что с начала спецоперации, когда вся страна от мала до велика с полным пониманием происходящих событий, объединив усилия, встала на борьбу с нацистской нечистью и мракобесием, проявились трусы-перебежчики, они же — предатели Родины", — написал Брыкин в своём Telegram-канале.

Политик уточнил, что принял твёрдое решение об инициации законодательства о "перебежчиках". Он также указал на то, что некоторые из этих граждан продолжают получать деньги в России, "вытягивая их из нашей экономики".

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Арина Родионова
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