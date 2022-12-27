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27 декабря, 20:22
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В Конгрессе США ввели частичный запрет на TikTok

В Палате представителей США запретили пользоваться TikTok на работе

В Палате представителей Конгресса США ввели запрет на использование приложения китайской социальной сети TikTok. Санкция касается членов и сотрудников палаты, а также только использования программы на рабочих устройствах. Как сообщает газета Washington Examiner, такое уведомление распространил Комитет по административным вопросам.

"Аппарат по вопросам кибербезопасности пришёл к выводу, что мобильное приложение TikTok несёт высокий риск для пользователей из-за целого ряда угроз с точки зрения безопасности", — заявили там.

Директор ЦРУ дал совет пользователям TikTok

Директор ЦРУ дал совет пользователям TikTok

Ранее такой же запрет на TikTok был включён в законопроект о финансировании деятельности правительства США в 2023 финансовом году. Но там речь уже обо всех американских госслужащих.

Как писал Лайф ранее, сенатор Рубио внёс закон о запрете TikTok в США из-за опасения по поводу слежки со стороны китайских спецслужб. Соответствующий документ поддержали обе американские парламентские партии.

Андрей Григорьев

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