Власти рассказали, на сколько с Нового года подорожает водка

С 2023 года минимальная розничная цена на водку в России вырастет до 281 рубля за 0,5 литра, на коньяк — до 517 рублей. Это следует из приказа Минфина, который был опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас минимальная розничная цена водки составляет 261 рубль за поллитра. Бренди обойдётся в как минимум в 348 рублей, а коньяк в 480. С 1 января самая низкая отпускная цена на бренди повышается с 270 до 289 рублей за 0,5 литра, оптовая — с 284 до 304 рублей, на коньяк — отпускная — с 371 до 397 рублей, оптовая — с 391 до 419 рублей.

Минимальная отпускная цена на водку у производителей будет на уровне 229 рублей против 214 рублей в настоящее время, оптовая — 238 рублей против 222 рублей за 0,5 литра. Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.