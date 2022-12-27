В России минимальная розничная цена на игристое вино вырастет до 239 рублей

С 2023 года минимальная розничная цена на игристое вино в России вырастет до 239 рублей за 0,75 литра, следует из приказа Минфина РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации. Сейчас этот показатель составляет 169 рублей.

"Установить: <...> Цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина, в размере 239 рублей за 0,75 литра готовой продукции", — говорится в тексте приказа.

Таким образом, минимальная розничная цена на игристые вина повышается на 41,4%. Оптовая цена увеличивается на 45,2% — с 137 рублей до 199 рублей. Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года и будет действовать в течение пяти лет.