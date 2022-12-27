ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 декабря, 18:44

В России минимальная розничная цена на игристое вино вырастет до 239 рублей

С 2023 года минимальная розничная цена на игристое вино в России вырастет до 239 рублей за 0,75 литра, следует из приказа Минфина РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации. Сейчас этот показатель составляет 169 рублей.

"Установить: <...> Цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина, в размере 239 рублей за 0,75 литра готовой продукции", — говорится в тексте приказа.

Таким образом, минимальная розничная цена на игристые вина повышается на 41,4%. Оптовая цена увеличивается на 45,2% — с 137 рублей до 199 рублей. Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года и будет действовать в течение пяти лет.

Московским любителям Dom Perignon на Новый год придётся пить российское шампанское

Московским любителям Dom Perignon на Новый год придётся пить российское шампанское

Как ранее писал Лайф, редкий шотландский виски резко подорожал на 20% из-за спроса инвесторов. В основном растут в цене бутылки от 100 фунтов стерлингов до тысячи.

Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров