Мосгорсуд взыскал с Рауля Арашукова 4,4 миллиарда рублей в пользу "Газпрома"

Мосгорсуд взыскал в пользу предприятий "Газпрома" более 4,4 миллиарда рублей с приговорённого к пожизненному сроку Рауля Арашукова.

"Взыскать с Арашукова Рауля Турбиевича 4 миллиона 400 тысяч [рублей] в пользу ОАО "Газпром межрегионгаз Черкесск", 740 миллионов 71 тысячу [рублей] в счёт компенсации "Газпром Ставрополь", 3 миллиарда 234 миллиона [рублей] — "Межрегионгаз Ставрополь", 472 миллиона [рублей] в пользу ОАО "Газпром Пятигорск", — огласила решение по исковому заявлению судья Елена Гученкова.

Суд также взыскал с Рауля Арашукова 9 миллионов рублей, а с его сына — 10 миллионов в пользу потерпевших родственников убитых Фраля Шебзухова и Аслана Жукова.

Ранее Лайф писал, что Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению по делу об убийствах. Другое обвинение, предъявленное семейному преступному клану, касалось хищения природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей и растраты 747 миллионов в той же валюте.