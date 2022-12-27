Мосгорсуд взыскал с Рауля Арашукова 4,4 миллиарда рублей в пользу "Газпрома"
Мосгорсуд взыскал в пользу предприятий "Газпрома" более 4,4 миллиарда рублей с приговорённого к пожизненному сроку Рауля Арашукова.
"Взыскать с Арашукова Рауля Турбиевича 4 миллиона 400 тысяч [рублей] в пользу ОАО "Газпром межрегионгаз Черкесск", 740 миллионов 71 тысячу [рублей] в счёт компенсации "Газпром Ставрополь", 3 миллиарда 234 миллиона [рублей] — "Межрегионгаз Ставрополь", 472 миллиона [рублей] в пользу ОАО "Газпром Пятигорск", — огласила решение по исковому заявлению судья Елена Гученкова.
Суд также взыскал с Рауля Арашукова 9 миллионов рублей, а с его сына — 10 миллионов в пользу потерпевших родственников убитых Фраля Шебзухова и Аслана Жукова.
Ранее Лайф писал, что Мосгорсуд приговорил экс-сенатора Арашукова и его отца к пожизненному заключению по делу об убийствах. Другое обвинение, предъявленное семейному преступному клану, касалось хищения природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей и растраты 747 миллионов в той же валюте.
Напомним, Арашукова-младшего задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации 30 января 2019 года. Сначала сообщалось, что его обвиняют лишь по двум статьям: "Участие в преступном сообществе" и "Давление на свидетеля", позже к ним присоединилась и статья "Убийство". Его отца Рауля Арашукова изначально обвиняли в создании ОПГ и хищении 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Позже в ходе расследования дела следствие пришло к выводу, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии организовал два убийства по заказу своего отца Рауля Арашукова, чтобы скрыть сведения о воровстве газа.
Арашуков-старший (в центре) и его сын (справа на заднем плане) на заседании суда. Фото © Телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.