Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при вузах по всей стране

При 16 российских высших учебных заведениях в скором времени появятся военные учебные центры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению", — говорится в распоряжении главы российского кабмина.

Планируется, что военные учебные центры откроют при вузах в Орловской, Сахалинской, Вологодской, Ярославской, Тюменской, Астраханской, Амурской, Новгородской, Кировской, Липецкой, Смоленской областях, а также в Чечне, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и в Приморском крае.