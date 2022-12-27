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27 декабря, 17:52

Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при вузах по всей стране

При 16 российских высших учебных заведениях в скором времени появятся военные учебные центры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению", — говорится в распоряжении главы российского кабмина.

Планируется, что военные учебные центры откроют при вузах в Орловской, Сахалинской, Вологодской, Ярославской, Тюменской, Астраханской, Амурской, Новгородской, Кировской, Липецкой, Смоленской областях, а также в Чечне, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и в Приморском крае.

Основы военной подготовки будут изучать студенты вузов

Основы военной подготовки будут изучать студенты вузов

А ранее стало известно, что начальную военную подготовку и блок о специальной военной операции включили в школьную программу. Сообщалось, что занятия по начальной военной подготовке будут внеурочными. По итогам опроса, 73% россиян поддержали данное решение.

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ТАСС / Дмитрий Серебряков

Наталья Исакова

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