Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при вузах по всей стране
При 16 российских высших учебных заведениях в скором времени появятся военные учебные центры. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Создать военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по перечню согласно приложению", — говорится в распоряжении главы российского кабмина.
Планируется, что военные учебные центры откроют при вузах в Орловской, Сахалинской, Вологодской, Ярославской, Тюменской, Астраханской, Амурской, Новгородской, Кировской, Липецкой, Смоленской областях, а также в Чечне, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и в Приморском крае.
А ранее стало известно, что начальную военную подготовку и блок о специальной военной операции включили в школьную программу. Сообщалось, что занятия по начальной военной подготовке будут внеурочными. По итогам опроса, 73% россиян поддержали данное решение.
ТАСС / Дмитрий Серебряков