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Опубликовано 23 декабря 2022, 13:18

Основы военной подготовки будут изучать студенты вузов

Минобрнауки включило курс по основам военной подготовки в программу российских вузов

Модуль "Основы военной подготовки" появится в российских вузах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки. Курс будет включён в образовательные программы как для бакалавриата, так и для специалитета.

"Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе", — отметили в министерстве.

73% россиян высказались за уроки военной подготовки в школах для девочек и мальчиков
73% россиян высказались за уроки военной подготовки в школах для девочек и мальчиков

А ранее стало известно, что начальную военную подготовку и блок о специальной военной операции также включили в школьную программу. Сообщалось, что занятия по начальной военной подготовке будут внеурочными. По итогам опроса, 73% россиян поддержали данное решение.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Марина Калегина
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