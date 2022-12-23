Основы военной подготовки будут изучать студенты вузов
Минобрнауки включило курс по основам военной подготовки в программу российских вузов
Модуль "Основы военной подготовки" появится в российских вузах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки. Курс будет включён в образовательные программы как для бакалавриата, так и для специалитета.
"Освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе", — отметили в министерстве.
А ранее стало известно, что начальную военную подготовку и блок о специальной военной операции также включили в школьную программу. Сообщалось, что занятия по начальной военной подготовке будут внеурочными. По итогам опроса, 73% россиян поддержали данное решение.
ТАСС / Валерий Матыцин