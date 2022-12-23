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23 декабря, 13:13

Путин наградил Бабкину и Кучерену

Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени художественного руководителя – директора Московского государственного академического театра "Русская песня" Надежду Бабкину. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Исполнительница удостоена награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и активную плодотворную общественную деятельность. Кроме того, российский лидер наградил орденом Александра Невского адвоката, председателя центрального совета движения "Гражданского общества" Анатолия Кучерену за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу. Такую же награду получил вице-губернатор Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв.

Военкор Семён Пегов отпраздновал орден от Путина танцами на гипсе прямо в Кремле

Военкор Семён Пегов отпраздновал орден от Путина танцами на гипсе прямо в Кремле

Ранее Лайф рассказывал, что Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Александра Невского. Руководитель республики признался, что для него это большая честь.

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Kremlin.ru

Варвара Романова

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