Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского

Президент РФ Владимир Путин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Александра Невского. Об этом сам руководитель республики сообщил в телеграм-канале. Кадыров признался, что для него это большая честь.

"Подобная оценка моих скромных заслуг в службе на благо нашей Родины — большая честь для меня. Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук Верховного главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота", — указал он.

Кадыров назвал период, который сегодня проживает страна, непростым, а виной тому, по его словам, непрерывное давление извне. Он считает, что враг пытается ослабить Россию и вытеснить устоявшиеся традиционные ценности. Но все эти попытки до сих пор не увенчались успехом, подчеркнул глава Чечни, поскольку на защите страны стоят мужественные люди и сам президент.