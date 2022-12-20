В Кремле во время награждения героев СВО прозвучало легендарное "Работайте, братья!"

Сержант войск национальной гвардии Лев Макеев, которого орденом Мужества лично наградил президент России Владимир Путин, выступил в Кремле с самыми главными словами наших дней.

Награждённый орденом Мужества сержант Лев Макеев выступил в Кремле. Видео © LIFE

"Я горд, что являюсь частью легендарного подразделения ордена Кутузова краснознамённого 604-го центра специального назначения "Витязь". Нам неважно, кто против, важно, кто рядом. Все мы объединены общей целью. Поэтому работайте, братья! Ведь наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Вечная память героям, принявшим смертельный бой. Быть воином — жить вечно. Слава спецназу, смерть терроризму", — заявил военный.