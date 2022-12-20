Войска России уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская армия нанесла огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении и уничтожила три диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населённого пункта Невское ЛНР. В районах населённых пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

В результате выполнения задач специальной военной операции удалось уничтожить живую силу и технику ВСУ, в частности, 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, уточнили в Минобороны.