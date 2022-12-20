Войска России уничтожили три группы диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская армия нанесла огневое поражение скоплениям живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении и уничтожила три диверсионно-разведывательные группы. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе населённого пункта Невское ЛНР. В районах населённых пунктов Червоная Диброва и Стельмаховка ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.
В результате выполнения задач специальной военной операции удалось уничтожить живую силу и технику ВСУ, в частности, 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа, уточнили в Минобороны.
Также Лайф писал, что Вооружённые силы РФ в ходе наступления на Донецком направлении ликвидировали более 100 бойцов ВСУ. Кроме того, подразделения Российской армии уничтожили четыре украинские боевые машины пехоты и два автомобиля.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ