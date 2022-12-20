Путин признан самой упоминаемой в российских СМИ персоной по итогам 2022 года

Глава государства Владимир Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ персон в течение уходящего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Медиалогия".

По итогам года в тройку лидеров также вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Согласно представленным данным, медиаиндекс российского лидера составил 39,7 млн, Пескова — 9,5 млн, Лаврова — 5,6 млн.

В первую десятку рейтинга вошли премьер-министр России Михаил Мишустин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, мэр Москвы Сергей Собянин. Также в числе самых упоминаемых персон — министр обороны страны Сергей Шойгу и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.