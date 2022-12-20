Путин признан самой упоминаемой в российских СМИ персоной по итогам 2022 года
Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru
Глава государства Владимир Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ персон в течение уходящего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Медиалогия".
По итогам года в тройку лидеров также вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Согласно представленным данным, медиаиндекс российского лидера составил 39,7 млн, Пескова — 9,5 млн, Лаврова — 5,6 млн.
В первую десятку рейтинга вошли премьер-министр России Михаил Мишустин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, мэр Москвы Сергей Собянин. Также в числе самых упоминаемых персон — министр обороны страны Сергей Шойгу и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "феноменом Путина" высокий уровень доверия граждан президенту. Он также добавил, что рейтинг доверия президенту — "это традиционно очень высокие показатели". По его словам, от недели к неделе происходят "небольшие нюансировки", незначительные изменения, но в целом уровень остаётся на очень высоких позициях.