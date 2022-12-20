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20 декабря, 12:03

Путин признан самой упоминаемой в российских СМИ персоной по итогам 2022 года

<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru</p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Глава государства Владимир Путин возглавил рейтинг самых упоминаемых в отечественных СМИ персон в течение уходящего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Медиалогия".

По итогам года в тройку лидеров также вошли пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Согласно представленным данным, медиаиндекс российского лидера составил 39,7 млн, Пескова — 9,5 млн, Лаврова — 5,6 млн.

В первую десятку рейтинга вошли премьер-министр России Михаил Мишустин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, мэр Москвы Сергей Собянин. Также в числе самых упоминаемых персон — министр обороны страны Сергей Шойгу и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "феноменом Путина" высокий уровень доверия граждан президенту. Он также добавил, что рейтинг доверия президенту — "это традиционно очень высокие показатели". По его словам, от недели к неделе происходят "небольшие нюансировки", незначительные изменения, но в целом уровень остаётся на очень высоких позициях.

Оксана Попова

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