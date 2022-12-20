ВС России сбили два украинских МиГ-29, Су-25 и два вертолёта Ми-8
Истребительная авиация и ПВО России за сутки сбили два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины, один Су-25 и два вертолёта Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Степановка и Белозёрское ДНР сбиты два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины... Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Угледара ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — отметил он.
Также уничтожено два украинских вертолёта Ми-8: один — в районе Тимофеевки, второй — в районе Северного в ДНР. Также за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
А 15 декабря в МО РФ сообщили, что российские военные сбили в ДНР истребитель и вертолёт, которые принадлежат ВСУ. В районе населённого пункта Яблоновка истребительная авиация ВКС РФ сбила МиГ-29, а Ми-8 был ликвидирован в районе Николаевки в ДНР.
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