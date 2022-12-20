ВС России сбили два украинских МиГ-29, Су-25 и два вертолёта Ми-8

Истребительная авиация и ПВО России за сутки сбили два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины, один Су-25 и два вертолёта Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населённых пунктов Степановка и Белозёрское ДНР сбиты два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины... Российскими средствами противовоздушной обороны в районе города Угледара ДНР сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — отметил он.

Также уничтожено два украинских вертолёта Ми-8: один — в районе Тимофеевки, второй — в районе Северного в ДНР. Также за сутки уничтожено пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ.