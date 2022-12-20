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Опубликовано 20 декабря 2022, 11:47

Российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили до 30 украинских военных в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля", отметил он.

В результате огневого налёта ВС РФ уничтожено более 20 военных ВСУ на Купянском направлении
В результате огневого налёта ВС РФ уничтожено более 20 военных ВСУ на Купянском направлении

А 18 декабря в ходе специальной военной операции на Украине бойцы Российской армии также нанесли огневое поражение ВСУ в районе Кисловки в Харьковской области. В результате украинские военные лишились 25 солдат.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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