Российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Вооружённые силы РФ уничтожили до 30 украинских военных в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля", — отметил он.
А 18 декабря в ходе специальной военной операции на Украине бойцы Российской армии также нанесли огневое поражение ВСУ в районе Кисловки в Харьковской области. В результате украинские военные лишились 25 солдат.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ