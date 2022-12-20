Российские военные уничтожили до 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили до 30 украинских военных в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе населённого пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 30 украинских военнослужащих и три автомобиля", — отметил он.