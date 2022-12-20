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Регион
Опубликовано 20 декабря 2022, 11:43

Путин: Участники СВО находятся на острие самых сложных и опасных задач

Российские военные в зоне специальной военной операции находятся на острие самых сложных и опасных задач. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград, которая проходит в Екатерининском зале Кремля.

"Мы всё время говорим, что живём в необычные времена. Всегда страна, да и каждый человек, если развивается, идёт вперёд, преодолевает трудности на этом пути, иначе нет движения наверх. И на острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне СВО", — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что уже говорил о том, что искренне считает всех участников специальной военной операции героями.

"Все они герои! Все, кто несёт эту тяжёлую ответственную и опасную службу. Они каждую секунду подвергают себя опасности. Я думаю об этом постоянно, и мы, безусловно, желаем им успехов", — заключил глава государства.

Путин заявил, что каждый солдат в зоне СВО для всех россиян и для него лично — герой
Путин заявил, что каждый солдат в зоне СВО для всех россиян и для него лично — герой

Ранее в ходе встречи с членами Совета по правам человека Владимир Путин назвал специальную военную операцию на Украине длительным процессом, который тем не менее принёс значимые результаты для РФ.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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