Путин: Участники СВО находятся на острие самых сложных и опасных задач

Российские военные в зоне специальной военной операции находятся на острие самых сложных и опасных задач. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин на церемонии вручения высших государственных наград, которая проходит в Екатерининском зале Кремля.

"Мы всё время говорим, что живём в необычные времена. Всегда страна, да и каждый человек, если развивается, идёт вперёд, преодолевает трудности на этом пути, иначе нет движения наверх. И на острие решения самых сложных задач, ответственных и опасных, безусловно, находятся наши военные, наши воины, находящиеся в зоне СВО", — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что уже говорил о том, что искренне считает всех участников специальной военной операции героями.

"Все они герои! Все, кто несёт эту тяжёлую ответственную и опасную службу. Они каждую секунду подвергают себя опасности. Я думаю об этом постоянно, и мы, безусловно, желаем им успехов", — заключил глава государства.