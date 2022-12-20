Лайф публикует видео с места взрыва на газопроводе в Чувашии
В Вурнарском районе Чувашии произошёл взрыв на газопроводе
В Вурнарском районе Республики Чувашия взорвался и загорелся газопровод. На месте работают сотрудники МЧС, о пострадавших не сообщается. Предварительная причина — утечка газа.
Лайф публикует видео горения газопровода в Чувашии. Видео © LIFE
Как сообщил источник Лайфа, прорыв случился в 13:44 между селом Калинино и деревней Ямбахтино. Тушение осложняется тем, что магистраль до сих пор не перекрыта. Огонь повредил один из домов и припаркованную машину.
Лайф показывал видео взрыва коттеджа в Татарстане. Воспламенившийся газ всего за секунду разнёс двухэтажный дом, подбросив его крышу. 59-летний хозяин строения был доставлен в реанимацию.
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