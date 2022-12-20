Лайф публикует видео с места взрыва на газопроводе в Чувашии

В Вурнарском районе Республики Чувашия взорвался и загорелся газопровод. На месте работают сотрудники МЧС, о пострадавших не сообщается. Предварительная причина — утечка газа.

Как сообщил источник Лайфа, прорыв случился в 13:44 между селом Калинино и деревней Ямбахтино. Тушение осложняется тем, что магистраль до сих пор не перекрыта. Огонь повредил один из домов и припаркованную машину.