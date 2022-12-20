Fan ID оформили 330 тысяч россиян

Около 330 тысяч россиян оформили карту болельщика (Fan ID), 280 тысяч билетов было куплено держателями данных карт. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме.

"На текущий момент оформлено около 330 тысяч карт болельщика", — сказал министр.

Вместе с тем держателям Fan ID уже было продано порядка 280 тысяч билетов на матчи, добавил Шадаев.