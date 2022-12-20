Fan ID оформили 330 тысяч россиян
Глава Минцифры Шадаев: Fan ID оформили 330 тысяч граждан РФ
Около 330 тысяч россиян оформили карту болельщика (Fan ID), 280 тысяч билетов было куплено держателями данных карт. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на правительственном часе в Госдуме.
"На текущий момент оформлено около 330 тысяч карт болельщика", — сказал министр.
Вместе с тем держателям Fan ID уже было продано порядка 280 тысяч билетов на матчи, добавил Шадаев.
Ранее Лайф писал, что закон о Fan ID начал действовать на всех стадионах клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). До этого требование касалось лишь пяти российских стадионов.
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