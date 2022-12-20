Немцы обвинили Бербок в разжигании конфликта на Украине
Читатели Welt раскритиковали главу Бербок, выступившую против перемирия на Украине
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая на днях высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России, нарвалась на шквал критики в Сети. Её заявление не оценили читатели газеты Die Welt и посоветовали ей изучить историю и некоторые военные термины.
"Почему госпожа Бербок судит и решает, согласится ли Украина на прекращение огня? Она министр иностранных дел Украины? Германия участвует в данном конфликте? Я не понимаю", — написал пользователь.
"Катастрофа! Если она не хочет перемирия, то пусть сама лежит в окопах с автоматом в руках", — указал один из авторов.
"Может быть, кто-то может объяснить концепцию капитуляции "эксперту по международному праву"? А заодно ещё объяснить термины "перемирие" и "мирный договор", потому что она явно того не знает!" — негодовал читатель.
По мнению остальных комментаторов, Бербок делает всё для того, чтобы разжечь конфликт на Украине, а подобные её слова являются подтверждением этому факту. Также они считают, что человеку, который "совершенно не разбирается в дипломатии", от подобных заявлений лучше воздержаться.
Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине и в Донбассе на условиях России. Она заявила, что подобный исход не сделает жизнь народа Незалежной лучше. При этом дипломат не надеется на скорое прекращение огня и считает, что для этого президенту России Владимиру Путину нужно "лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении".
ТАСС / picture alliance / photothek / Xander Heinl