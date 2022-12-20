Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая на днях высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России, нарвалась на шквал критики в Сети. Её заявление не оценили читатели газеты Die Welt и посоветовали ей изучить историю и некоторые военные термины.

"Почему госпожа Бербок судит и решает, согласится ли Украина на прекращение огня? Она министр иностранных дел Украины? Германия участвует в данном конфликте? Я не понимаю", — написал пользователь.

"Катастрофа! Если она не хочет перемирия, то пусть сама лежит в окопах с автоматом в руках", — указал один из авторов.

"Может быть, кто-то может объяснить концепцию капитуляции "эксперту по международному праву"? А заодно ещё объяснить термины "перемирие" и "мирный договор", потому что она явно того не знает!" — негодовал читатель.

По мнению остальных комментаторов, Бербок делает всё для того, чтобы разжечь конфликт на Украине, а подобные её слова являются подтверждением этому факту. Также они считают, что человеку, который "совершенно не разбирается в дипломатии", от подобных заявлений лучше воздержаться.