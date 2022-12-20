Гоблин Пучков назвал целью визита Путина в Минск помощь в предотвращении госпереворота

Запад готовится совершить очередную попытку госпереворота в Белоруссии. Именно для помощи в предотвращении такого развития событий туда с рабочим визитом впервые с июня 2019 года приехал президент России Владимир Путин, заявил публицист, писатель и блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, международная обстановка сейчас крайне обострилась. Минску прямо угрожают поляки, немцы и другие страны. Причём действовать они будут самым хитрым способом — через белорусских нацистов, которых "так заботливо пестует Евросоюз". Их засадят в один из маленьких городов республики, где те объявят его своим и станут заявлять о свободе, после чего активизируется Светлана Тихановская.

"Тут же активизируется Тихановская с криками, что она законно избранный президент, и [предложениями ввести] польский контингент для начала. У поляков там уже изо всех сил идёт секретная ползучая мобилизация. Она ж не просто так! И хотят воевать. То есть ситуация крайне серьёзная. На границах с Украиной идёт натуральная война", — заявил Пучков.

Ситуацию также подхватят и прочие "набившие оскомину", которые станут разводить панику и кричать: "Ой, мой брат пошёл в магазин за хлебом, а омоновцы его ни за что избили… и бросили в кутузку", — подчеркнул блогер. Кроме того, у всех причастных к перевороту уже наготове и схроны с оружием. А помогает им польская дефензива — разведка.