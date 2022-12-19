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19 декабря, 18:28

В Белоруссии поставили на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер"

Лукашенко: В Белоруссии поставили на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер"

Россия выполнила своё обещание и поставила на боевое дежурство в Белоруссии комплексы С-400 и "Искандер", заявил глава соседнего государства Александр Лукашенко в ходе совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Минске.

"Особая благодарность за то, что вы [президент России Владимир Путин] выполнили своё обещание и поставили сегодня на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Белоруссии, и самое главное — комплекс "Искандер", сказал Лукашенко.

Путин назвал очень результативными переговоры в Минске

Путин назвал очень результативными переговоры в Минске

Помимо этого, Александр Лукашенко заявил о продуктивности прошедших переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, лидерами был затронут "весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений".

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LIFE / Павел Баранов

Матвей Шандрыголов

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