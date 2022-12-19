В Белоруссии поставили на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер"

Россия выполнила своё обещание и поставила на боевое дежурство в Белоруссии комплексы С-400 и "Искандер", заявил глава соседнего государства Александр Лукашенко в ходе совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Минске.

"Особая благодарность за то, что вы [президент России Владимир Путин] выполнили своё обещание и поставили сегодня на боевое дежурство комплекс С-400, который вы передали Белоруссии, и самое главное — комплекс "Искандер", — сказал Лукашенко.