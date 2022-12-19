Путин разрешил обучить белорусских лётчиков управлять самолётами с ядерными боезарядами

Россия будет готовить экипажи самолётов Военно-воздушных сил Белоруссии, переоборудованных под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолётов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", — сказал Путин.