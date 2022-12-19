Путин разрешил обучить белорусских лётчиков управлять самолётами с ядерными боезарядами
Путин заявил о подготовке белорусских лётчиков для оборудованных под ядерные БЧ самолётов
Россия будет готовить экипажи самолётов Военно-воздушных сил Белоруссии, переоборудованных под возможность несения авиационных боеприпасов с ядерной боевой частью. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Считаю возможным продолжить реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолётов армии Белоруссии, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что "такая форма сотрудничества — не наше изобретение", делая отсылку к США, которые десятилетиями "проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках блока НАТО".
Ранее Путин назвал переговоры в Минске очень результативными. Как уже писал Лайф, президент прилетел в Минск с однодневным рабочим визитом. У трапа самолёта его встретил Александр Лукашенко со своим младшим сыном Колей. Российский лидер назвал целью переговоров с белорусским коллегой подведение итогов сотрудничества в самых различных областях, прежде всего в сфере экономики. Лукашенко начал встречу с Путиным с поздравления с наступающим Новым годом.
LIFE / Павел Баранов